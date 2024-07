Okoli vola in Premier League | va al Leicester all’Atalanta 15 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Mentre a Zingonia Nicolò Zaniolo firmerà nelle prossime ore il contratto che lo legherà, le operazioni sul mercato nerazzurro proseguono anche in uscita. Notizia delle ultime ore è il passaggio ormai imminente di CalebalCity a titolo definitivo. Il difensore classe 2001, prodotto del settore giovanile, volerà in Inghilterra per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15di. Ha trascorso l’ultimo anno a Frosinone in prestito, giocando da titolare gran parte del campionato: 32 volte sulle 34 presenze totali che ha messo insieme nella Serie A 2023/24. Non è riuscito ad evitare la retrocessione dei ciociari, ma si è comunque messo in luce mostrando le sue doti: evidentemente non sono passato in osservate al club neopromosso in