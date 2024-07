Napoli in ritiro a Dimaro il 13 luglio la conferenza stampa di Conte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nel giorno della creazione dei calendari di Serie A, ilha ufficializzato il ritorno a-Folgarida dall’11 al 21per la preparazione alla stagione 2024/2025. I partenopei si alleneranno allo Stadio comunale ditutti i giorni a partire dalle 10 alle 17.30. Il 13ci sarà ladi Antonioal Teatro diin piazza Madonna della Pace. Domenica 14incontro serata con 4 giocatori in piazza Madonna della Pace, martedì 16alle 18 l’amichevole contro Anaune Val di Non Asd. Il 17con un giocatore al Teatro di, il 17serata d’intrattenimento in piazza Madonna della Pace, il 18incontro serata con mister e staff tecnico, il 19presentazione della squadra, il 20amichevole con il Mantova.