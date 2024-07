Mbappè un messaggio contro Marine Le Pen | Non lasciamo la Francia a quelli là

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non ha usato troppi giri di parole, Kylian Mbappé, per parlare della situazione politica in. Una delle star più brillanti degli Europei 2024 ha infatti rilasciato dichiarazioni chiarissime aalla viglia del matchil Portogallo che determinerà una semifinalista della competizone:“Credo che più che mai si debba andare a votare, è veramente un’urgenza. Non possiamo lasciare il nostro Paese nelle mani dilà. I risultati sono stati catastrofici: spero che la gente si mobiliti e voti dalla parte giusta”.Leggi anche: Serie A, varato il nuovo calendario: dai derby ai big match, tutte le date da segnare Già il 16 giugno Mbappé si era esposto prendendo una posizione nettissima, sul voto. “Spero, il 7 luglio, di poter essere ancora fiero di portare la maglia della”, aveva detto, poche ore prima della gara d’esordio dei Bleus all’Europeo, indicando la data del secondo turno.