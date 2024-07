Lucchese - Il mercato non decolla I rossoneri puntano su Volpicelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) A dieci giorni dall’inizio del ritiro del "Ciocco", lanon ha compiuto alcun movimento: né in entrata, né in uscita. E la cosa comincia a preoccupare la tifoseria che, al momento, deve accontentarsi delle dichiarazioni del presidente Bulgarella che continua a parlare di unaambiziosa, avendo, presumibilmente, in canna almeno cinque-sei "colpi" importanti da piazzare nel giro di una settimana. In attesa, dunque, di notizie ufficiali, a tenere banco sono sempre le voci, le indiscrezioni. Queste le ultime. Sull’asse Bulgarella-Perinetti sembra essere ancora in piedi un importante scambio con l’Avellino. In Irpinia potrebbero andare sia il difensore Sabbione che il mediano Gucher; mentre, a fare il cammino inverso, potrebbero essere il ventinovenne centrocampista palermitano D’Angelo ed il ventiquattrenne attaccante Sgarbi, con quest’ultimo nel mirino del Cosenza.