L’ex responsabile del settore giovanile della Vis Enea Corsi approda in B a Modena

(Di giovedì 4 luglio 2024)exdelVis Pesaro è il nuovodell’Area Tecnica del vivaio del. Opererà a fianco deldelDavide Caliaro., classe 1992 di Cantiano dopo aver conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie e magistrale in Scienze dello Sport, a 20 abbi è al Gubbio (), dove resta per sei anni lavorando anche in prima squadra. Conclude prima il corso da allenatore Uefa B e poi da. E’statotecnico del Centro federale territoriale di Urbino, prima dire alla Vis Pesaro: vice-allenatorePrimavera, poidelbiancorosso. A Cantiano di sportivi che hanno fatto strada ce ne sono tanti: Mauro Sandreani (ora al Napoli nello staff di Antonio Conte),Walter Bianchi (ex Milan); Maurizio Gori (ex Varese e Catanzaro in serie A), Alessandro Sandreani (ex calciatore del Gubbio in B).