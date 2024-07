L’Al-Ahli può diventare per Osimhen un’opportunità ma accetterà? Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di Victoralla vigilia del ritiro del Napoli a Dimaro. È vero che il mercato è appena cominciato, ma si aspettava che l’attaccante nigeriano fosse la star e invece per lui non è arrivata neanche un’offerta che raggiunga la cifra dei 130 milioni della sua clausola rescissoria. Un bel problema per il Napoli che ha bisogno di vendereper fare il suo mercato e anche per il calciatore che voleva giocare la Champions, possibilmente in Premier League. Il Chelsea però ha fatto sapere di essere interessato, ma solo alle sue condizioni e De Laurentiis di essere disposto a scendere di prezzo, ma non sotto i 100 milioni. Al momento, come riporta il, la strada che potrebbe essere più percorribile è quella dell’Arabia, ma piacerà a? L’Arabia piacerà a? “a questo punto dell’estate, quando mancano pochi giorni al raduno del Napoli, sperava di avere novità differenti sul suo futuro.