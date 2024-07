La rivoluzione gentile del giardino Francesco Mati | Luogo da vivere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Valorizzare il tempo, ovvero – lo dice la parola – "dare valore", recuperarne il senso. Può accadere anche a partire dall’angolo verde di casa, sia esso identificato nelo in un qualsiasi balcone occupato dal verde: si abbandoni l’idea di perfezione, si accetti anche l’azione del tempo e delle stagioni e si ragioni in un’ottica di sostenibilità, perché iltorni a essere quel che un tempo era, un‘casual’ e per questo più vivibile, più favorevole a creare un clima emotivo-sentimentale di familiarità e agio. Punto d’osservazione privilegiato in questo senso lo viveed è proprio da lì che nasce "Ilsostenibile-Ladelcontemporaneo" (MdS Editore, 2024), libro che, lontano dalla volontà di candidarsi a manuale, nasce come somma di riflessioni, in un invito all’equilibrio.