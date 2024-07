Il Pride è energia libertà dignità Anche se è una delle lotte più strumentalizzate dalla politica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Stanno terminando i lunghi e belli giorni delin Italia.significa orgoglio. Orgoglio di rivendicare umanità, sensibilità, identità, diversità, uguaglianza, il proprio genere effettivo. Siamo persone di un’unica razza, quella umana, uguali e diversi allo stesso tempo. La differenza e l’originalità sono una grande ricchezza. Posso testimoniare che la lotta per i diritti civili e dell’uguaglianza di genere tra persone è quella che ha maggiormente riempito le piazze di ragazze e ragazzi durante il periodo in cui sono stato sindaco. Piazze libertarie. Onde umane cariche di, passione, bellezza dell’anima. Èperò unapiù traditee ultimamente più. Le destre, soprattutto Lega e pezzi di Fratelli d’Italia, sono ancora intrise di una cultura omofoba, della superiorità della “razza italica”, della “normalità sessuale”, della famiglia “tradizionale” (ovviamente per gli altri spesso, ma non per loro stessi).