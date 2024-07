Dritto e Rovescio oggi l’intervista a Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) “”,. Ecco tutti gli ospiti della serata condotta da Paolo Del Debbio, giovedì 4 luglio, ultimo appuntamento stagionale con “”, il talk show in prima serata su Retequattro condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della puntata, un’intervista al Premier. Paolo Del Debbio esaminerà con il Presidente del Consiglio i nuovi assetti del Parlamento europeo, le imminenti elezioni in Francia e traccerà un bilancio dell’operato del Governo, con un approfondimento sulle nuove proposte che l’esecutivo intende portare avanti nei prossimi mesi. Leggi anche: “AIC Investigator Grant – Call for Proposals 2024”, pubblicato il bando Tra gli ospiti nel corso della serata anche: Pierfrancesco Majorino, Onorio Rosati, Matteo Ricci, Susanna Ceccardi, Luca Paladini e Diana De Marchi.