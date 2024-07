Dal teatro allo sport è un luglio ricco di appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Pronto il calendario per gli eventi estivi a Castel di Lama. Per quanto riguarda il mese disabato, alle 21.15, nel piazzale antistante il palazzo comunale, ‘proseguirà la rassegna teatrale con lo spettacolo: ‘Li Nnummera a lu contrarie’ di Giorgio Olori, si esibirà la compagnia ‘Ridi’ di Venarotta. Nello stesso giorno si terrà anche il 25° Trofeo Città di Castel di Lama a cura della A.S.D. bocciofila ‘Laiva’. L’appuntamento è alla Bocciofila, in piazza della Libertà, dalle 14. L’8parte l’appuntamento con la rassegna cinematografica ‘Cinema in Villa’, che per l’occasione proietterà, alle 21.15, nel parco giochi di via Boito, a Villa Sant’Antonio, il film ‘I Tanembaum’. Il 9appuntamento con ‘Marameo Colline a Vapore’,per bambini e ragazzi.