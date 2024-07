Camila Giorgi Wimbledon allo specchio | il selfie fa impazzire i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 4 luglio 2024)rivanga i bei tempi andati e strizza l’occhio ai: il riflesso parla chiaro,nel cuore. Dire che abbia cambiato vita sarebbe estremamente riduttivo. Niente è più uguale a prima nella sua quotidianità, in precedenza scandita da tornei ed allenamenti, trasferte e conferenze stampe. Eppure,non ha mai dato, fino a questo momento, l’impressione di essersi pentita della decisione presa.in vacanza mentre i colleghi del circuito si battono a(AnsaFoto) – Ilveggente.itUna decisione che di certo non è stata improvvisa, ma che è maturata nel tempo e sulla quale avranno inciso, di sicuro, un bel po’ di fattori. Primo fra tutti, presumono i fan, proprio la voglia di cambiare e di liberarsi da tutti quegli impegni sportivi che non le permettevano, chiaramente, di dedicarsi alle altre sue passioni.