Autonomia | Magi ' domani + Europa a deposito firme referendum in Cassazione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug (Adnkronos) - "L'differenziata è una pessima riforma che penalizzerà la qualità della vita dei cittadini delle regioni che sono più indietro e creerà maggiori diseguaglianze e problemi di bilancio. Per questo Piùsarà in campo nel sostenere ilabrogativo e, insieme alle altre opposizioni, depositeremo il quesito in. Meloni intanto consenta di firmare icon firma digitale gratuitamente, sbloccando la piattaforma che da due anni e mezzo il governo deve realizzare. Non abbia paura del popolo”. Lo ha detto il segretario di PiùRiccardo, conversando con i cronisti a Montecitorio. .