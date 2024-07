Artimino nuovi lampioni hi-tech Partita l’operazione Splendore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nuova illuminazione di, il primo lotto dei lavori è in dirittura d’arrivo. Pronti ia led ad alta potenza che hanno preso il posto dei vecchi proiettori per rischiarare maggiormente la parte del borgo, all’interno della cinta muraria, della piazza e nelle strade interne. Il primo lotto dei lavori, per una spesa di 110mila euro, sta infatti per concludersi entro l’estate. "Abbiamo seguito – spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Carmignano Chiara Fratoni – una linea di efficientamento, che dura da anni, e ha riguardato il palazzo e immobili comunali, le scuole e altri luoghi collettivi. Sono stati impiantati iapparati illuminanti su sostegni artistici, in linea con le caratteristiche storiche del borgo, sulla base di un disegno progettato con l’assenso della Soprintendenza".