Wimbledon 2024 risultati 3 luglio tabellone donne | Andreescu sfiderà Paolini ok Gauff

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si completa il primo turno ed inizia il secondo neldi singolare femminile di: nella terza giornata, nonostante la pioggia abbia ritardato l’inizio e poi nuovamente interrotto lo svolgimento degli incontri, sono andati in scena 19 dei 23 match programmati. Sono stati cancellati e rinviati a domani quattro incontri, ma oggi ha potuto giocare, grazie alla copertura del Campo 1 l’unica azzurra ancora in corsa, Jasmine, numero 7 del seeding, che ha battuto la belga Greet Minnen col punteggio di 7-6 6-2 ed ora affronterà la canadese Bianca, vittoriosa sulla ceca Linda Noskova, la quale aveva eliminato Sara Errani all’esordio, con lo score di 6-3 7-6. Approdano al secondo turno e torneranno in campo domani le statunitensi Danielle Collins e Katie Volynets, la colombiana Camila Osorio, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, la ceca Barbora Krejcikova, la teutonica Jule Niemeier e l’ucraina Elina Svitolina.