Wimbledon 2024 | Bolelli Vavassori a sorpresa fuori al primo turno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Termina subito l’avventura di Simonee Andrea. I due azzurri, numero 5 del seeding e primi nella race verso le Atp Finals di Torino di fine anno, sono stati infatti eliminati aall’esordio dalla coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten con il punteggio di 6-3 6-4. Brutta gara della coppia italiana, a cui è mancato il cinismo in risposta, come testimonia lo 0/6 nelle palle break sfruttate. Risultato inatteso soprattutto date le ultime uscite di, reduci dalla vittoria su erba nell’Atp 500 di Halle, e che non potranno dunque ripetere sull’erba londinese i grandi risultati ottenuti nei due slam stagionali fin qui disputati, dove hanno raggiunto la finale.