Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F recensione | lo streaming non è il posto adatto per un poliziotto cult

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Detroit, lo humour che manca e il coinvolgimento misurato con l'algoritmo: se tutto è cambiato, il quarto capitolo diCop non rende giustizia al personaggiodi Eddie Murphy. UnF è insu Netflix. Chissà cosa avrebbe pensatoFoley se, nel 1984, gli avessero detto che la sua quarta avventura sarebbe arrivata direttamente in televisione (o peggio, sui cellulari) e non al cinema. Probabilmente si sarebbe fatto una delle sue risate, rese iconiche tanto da Eddie Murphy quanto - in Italia - da Tonino Accollata, celebre voce dell'attore. A conti fatti, quello di, è un ritorno atteso da anni, dato che l'idea era in piedi fin dall'uscita del terzo capitolo, diretto da John Landis.