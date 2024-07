 Sagra dei Culurgiones Irpinia e Sardegna si incontrano a Ciardelli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Un appuntamento culinario incontro tra saperi e sapori die Campania: la 12esima edizione della, in programma sabato 6 luglio aInferiore di Pietrastornina, località a metà strada tra Avellino e Benevento. L'incontro tra sapore e saperi in un piatto: Protagonista indiscussa della sagra è la speciale ricetta dei, ravioli di pasta fresca ripieni di patate, menta, aglio, parmigiano e pecorino.