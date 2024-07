Prospettiva Artico sfide e strategie per la stabilità del Grande Nord

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Da frontiera remota a fulcro di sicurezza globale. In un mondo in rapida evoluzione, l’emerge come teatro die opportunità senza precedenti. Tra i fenomeni destinati a ridisegnare gli equilibri planetari, la questione artica si impone come snodo strategico richiedendo un approccio innovativo all’Intelligence e alla Sicurezza. Si intitola “, Nuoveper l’Intelligence” (Ed. Fondazione Margherita Hack, 2024) il saggio di Emanuela Somalvico, direttore dell’Osservatorio di Intelligence sull’, nato su iniziativa della Società Italiana di Intelligence (Socint) e vicedirettore del Corso di Alta Formazione in Intelligence dell’Università Mediterranea. «Il libro – esordisce l’autrice – nasce nell’ambito del Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri che è anche presidente della Società Italiana di Intelligence e che ha scritto la prefazione del volume.