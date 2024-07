’Pro loco in festa’ | tre giorni a tema cucina sul lungomare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Per l’avvio della grande kermesse gastronomica diin, a cui daranno vita le 31 proarrivate a Porto San Giorgio dalle più disparate parti d’Italia, bisogna pazientare ancora un paio di. L’aperura degli stand, già ben allineati sulinfatti, in ciascuno dei tredi durata della Festa (dal 5 al 7 luglio) è fissata alle ore 12 e alle ore 19. Ilquindi si saturerà presto di aromi allettanti che invitano agli assaggi e non solo: dalla bistecca fiorentina di Casalguidi (Toscana) agli arrosticini di Teramo; dall’oliva ascolana di Ascoli Piceno all’amatriciana di Amatrice (Lazio); dai maccheroncini di Campofilone alle tagliatelle fritte di Monterubbiano; dagli arancini di Ribera (Sicilia) alle cozze alla marinara di Pedaso.