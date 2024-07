NBA Bronny James assicura | La pressione è forte ma me la caverò

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Scelto al draft al secondo giro con la 55^ chiamata,è pronto a fare il suo debutto in NBA ma non teme la: “Ovviamente è ancora, ma ho sempre affrontato questo tipo di cose. Sui social ho letto tanti commenti secondo cui non merito quest’occasione. Reggerò lae me la“. Non ha dubbi neppure JJ Redick, nuovo coach dei Los Angeles Lakers: “ha lavorato duramente e merita questa chiamata: nel suo gioco ci sono tante cose interessanti e può diventare un ottimo giocatore“. Figlio di LeBron, giocherà insieme al padre e vestirà la maglia numero 9. Si tratterà del primo duo padre-figlio nella storia della NBA. NBA,: “La, ma me la” SportFace. .