Morì schiacciato da un carrello Il pm | Condanna di due anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lui, Giancarlo De Carolis, 63, autotrasportatore originario di Frosinone,da unelevatore contro la colonna del cancello di ingresso nel piazzale di un’azienda a Cavriago. Per la tragica morte, avvenuta il primo luglio 2016 alle 22.30, è a processo Aldo Fantozzi, 65enne residente in Francia: come amministratore della ditta di trasporti che porta il suo nome, con sede a Vedène, vicino ad Avignone, e unità locale in via Novella 1 a Corte Tegge, deve rispondere di omicidio colposo con violazione delle norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Fantozzi avrebbe adibito un altro lavoratore all’uso delelevatore, seppur "privo della formazione e abilitazione". E il mezzo, comunque, sarebbe stato "sprovvisto dei requisiti di sicurezza per mancata manutenzione".