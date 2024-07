Marinangeli chiede spiegazioni | | Bretella incompleta dopo 4 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La‘by-pass’ al centro storico di Amandola è ferma da, la nuova Amministrazione sempre sotto la guida del sindaco Adolfo, sollecita la Provincia di Fermo a completare l’intervento e. Il Comune di Amandola lo scorso 17 giugno, ha inviato l’ennesima lettera di sollecito alla Provincia di Fermo,ndo chiarimento sullo stato dei lavori in riferimento alla famosa‘by pass’ cheè ancora. Nonostante i solleciti degli ultimi due, non sono arrivare risposte dagli uffici della Provincia di Fermo. Il progetto originario dell’opera, del valore di oltre 5 milioni di euro, prevede la realizzazione di una strada camionabile di collegamento tra la provinciale 239 Fermana-Faleriense e la ex statale 78 Picena ed il miglioramento funzionale delle strade provinciali 201 Bora e 196 Callugo per Sarnano.