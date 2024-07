Le razze non esistono 2 – C’è un rapporto tra i geni di individui e popoli? Prendiamo italiani e ungheresi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Abbiamo visto nel post precedente di questa serie che la genetica delle popolazioni studia la frequenza di caratteristiche ereditarie, e che ogni individuo possiede caratteristiche ereditarie ma non frequenze. Già questo ci permette di individuare due gravi errori delle teorie razziali classiche: 1) classificavano le “” in base a caratteristiche somatiche imprecise e non interamente genetiche; e 2) presumevano che la relazione tra la caratteristica della “razza” e quella dell’individuo fosse semplice e diretta: per dirlo in termini semplici tutti gliche a guardarli sembrano caucasici sono caucasici o più brutalmente, tutti i neri sono neri. Invece lo studio dei gruppi sanguigni (interamente determinati dalla genetica) dimostra che i gruppi umani differiscono tra loro per ragioni statistiche, quantitative anziché qualitative e che la relazione tra il gruppo e i suoi membri è a sua volta statistica.