Incidente a due giorni dall’esame fa la Maturità on line in ospedale | Che dolore ma ce l’ho fatta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pesaro, 3 luglio 2024 – L’orale dellaGianluca Benelli, classe 2005, è arrivato a darlo dal letto di, il Ceccarini di Riccione. Antidolorifico potente in circolo; gamba elevata con un ferro per tenere in tiro perone e malleolo disintegrati dall’stradale avvenuto solo 48 ore prima; computer connesso con il terminale della commissione d’esame a Pesaro, nella sede dell’Istituto Cecchi, a 23 chilometri di distanza: così lo studente della classe 5ªP dell’agrario pesarese ha conquistato la. Accanto a lui, solo un commissario interno, necessario a vigilare sulla regolarità della prova d’esame, il docente Davide Priori. Fuori dalla camera d’del reparto di ortopedia, un capannello di persone, tra ricoverati, sanitari e parenti, in religioso silenzio ha aspettato tutto il tempo dell’interrogazione e vedere il lieto fine della prova.