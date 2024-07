Incendio a Magliana cessano alcuni divieti | ecco quali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio 2024 –alcune misure precauzionali disposte dal sindaco Gualtieri a salvaguardia della salute pubblica, in seguito all’(leggi qui) che il 20 giugno ha interessato l’area compresa tra via Ascanio e il viadotto “Ponte della”. Con l’Ordinanza n. 75 del 2 luglio 2024,i seguenti: * di raccolta per il consumo o la vendita degli alimenti di origine vegetale e animale; * di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; * di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area individuata. Si raccomanda di consumare gli alimenti di origine vegetale sempre previo accurato lavaggio. Sono fatte salve e ancora vigenti, fino a completa attuazione, le altre misure disposte con l’Ordinanza numero 70 del 23 giugno 2024.