Il vento di maestrale è troppo forte e la nave non riesce ad attraccare | salta la crociera per Palma di Maiorca passeggeri restano a terra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si erano radunati puntuali, pronti per per partire per la vacanza intanto sognata. Destinazione:di. Passa un’ora, passano due ore, passano tre oree ancora delladanessuna traccia. Quindi, alle 17.15 è arrivata la notizia: partenza cancellata. Tutta colpa deldi, che ha reso impossibile l’attracco alla banchina del porto. Così un gruppo di 76ha visto sfumare nelle scorse ore il sogno di unaversodia bordo della Costa Pacifica. La, prevista in partenza da Cagliari alle 13.30, non è riuscita adin porto a causa delle avverse condizioni meteo, in particolare ildi, e così la tratta è stata cancellata. Tra idelusi c’è Francesco Manca, che aveva programmato lainsieme alla moglie e a una coppia di amici.