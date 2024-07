Il più grande reattore nucleare del mondo è finalmente completato Ma non funzionerà prima di altri 15 anni

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ila fusione ITER: il piùalma nonpresto Ila fusione dell’International Fusion Energy Project (ITER), composto da 19 bobine avvolte in magneti toroidali, ha raggiunto il completamento. Tuttavia, gli scienziati prevedono che non entrerà in funzionedi15. Un progetto ambizioso con ritardi significativi Previsto per il suo primo test completo nel 2020, ilITER ha subito ritardi. Gli scienziati ora prevedono che non sarà operativodel 2039, arrestando l’aspettativa di utilizzarlo come soluzione alla crisi climatica. Costi elevati e collaborazione internazionale ITER, frutto della collaborazione di L'articolo Il piùdel