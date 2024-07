Capelli | pixie cut con basette romantiche il taglio corto di tendenza dell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In occasione degli Hollywood Unlocked Impact AwardsSharon Stone si è distinta tra le varie celebrities presenti all’evento per il suo glamour e, soprattutto, per il nuovocut che ha sfoggiato. La diva di ‘Basic Instinct’ e dei più recenti ‘Panama Papers’ e ‘Beauty’ è stata premiata per la sua notevole carriera nell’industria dell’intrattenimento. «Molte persone non volevano accettarlo, non riuscivano a riconoscere il mio talento solo perché ero una donna», ha commentato Stone.conOltre a essere di ispirazione per l’emancipazione femminile e l’autodeterminazione, Sharon Stone continua a essere d’esempio anche su altri fronti, per esempio per il suo stile inconfondibile. L’attualedidella star – molto, pratico, ma, allo stesso tempo, rifinito nei minimi particolari e realizzato a regola d’arte – mette in risalto il suo sguardo e il suo sorriso.