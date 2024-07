Biden | Quasi mi addormentavo sul palco

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 15.35 "Non sono stato intelligente. Ho deciso di viaggiare intorno al mondo un paio di volte poco prima del dibattito per non so quanti fusi orari, credo almeno 15. Non ho ascoltato il mio staff e poi mi sonoaddormentato su". Con queste parole il presidente Usa Joespiega la sua cattiva performance nel dibattito tv con Donald Trump. "Non è una scusa, ma una spiegazione", ha dettoai donatori per la sua campagna elettorale, ricordando il suo fitto programma di viaggi internazionali fra America ed Europa.