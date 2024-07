Berti | Carboni talento cristallino Non può giocare titolare all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Valentinha attratto l’attenzione del Marsiglia, ma l’Inter lo tratta come un gioiello e tiene il prezzo del giocatore alto. Nicoladice la sua sul Corriere dello Sport, anche in riferimento al reparto offensivo.–Nicolagiudica in questo modo Valentin: «Parliamo di un, fosse per me lo terrei per tutta la vita. Però allo stesso tempo bisogna essere obiettivi, facendo un ragionamento anche sull’organico attualmente a disposizione di Simone Inzaghi. Non può ancorain questa Inter e nell’attuale fase della carriera adesso lui ha bisogno di far parte di una squadra che lo schieri dal primo minuto. Parliamo di un ragazzo di 19 anni, meglio mandarlo a fare ulteriore esperienza da qualche parte, magari per un altro anno, in modo che possa crescere ancora.