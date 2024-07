Anche Libero si accorge di Commisso juventofilo | 18 milioni per Kean uno che gioca poco e segna meno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2024)sidi: 18peruno che. Scrivea proposito della campagna acquisti e cessioni di Giuntoli per la Juventus: A proposito di Juve, il ds Giuntoli procede spedito nel rinforzare la squadra. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Douglas Luiz e la cessione di Moise(hai capitoche ha sganciato 18per uno cheancorada anni), i bianconeri hanno praticamente definitol’arrivo di Khephren Thuram dal Nizza per 20più bonus. Sullo sfondo resta il sogno Koopmeiners, che rifarebbe completamente il look del centrocampo bianconero. Per realizzarlo, però, servirà prima cedere: McKennie, Rugani e Szczesny sono in lista trasferimenti, così come il giovane Huijsen e aluno tra Soulé e Chiesa.