Voto a von der Leyen per un' Italia più incisiva | Monti vuole governare al posto di Meloni

(Di martedì 2 luglio 2024) Mariodà un consiglio a Giorgia. In un'intervista a La Stampa l'ex premier si inserisce nel discorso riguardante la conferma di Ursula von deralla Commissione europea, sulla quale l'attuale presidente del Consiglio ha già annunciato l'astensione: “Direi alla presidentedi applicare a sè stessa un principio che lei stessa spesso richiama: fare l'interesse nazionaleno, che è diverso da quello di presidente di un gruppo politico europeo. Naturalmente a livello di Unione, lavorare per l'interesse comune europeo significa di solito realizzare anche buona parte dell'interesse nazionale. Sevoterà a favore della Commissione Von deril ruolo dell'a mio avviso potrà essere più incisivo, l'alternativa non è auspicabile”.