Un sondaggio promuove il dl Schillaci E la propaganda sulle liste d’attesa

(Di martedì 2 luglio 2024) L’avevano varato prima delle elezioni Europee con una grancassa mediatica e propagandistica che evidentemente ha sortito i suoi effetti. Non si spiega altrimenti il risultato delrealizzato dall’Istituto Piepoli sul decreto legge varato dal ministro della Salute, Orazio. Promosso dall’86% degli italiani. Peccato che il decreto sia un guscio vuoto, che non presenta coperture finanziarie apprezzabili, e che appena qualche settimana fa sia stato smontato dagli esperti e dagli stessi camici bianchi. Nella forma attuale, il decretorischia di non sortire gli effetti sperati: è questo il timore emerso dalle audizioni delle parti sociali in commissione Affari sociali, sanità, lavoro del Senato, dove è iniziato l’iter di conversione in legge del provvedimento.