Settimana intensa al mare Iniziato il ‘Matteo Valenti’

(Di martedì 2 luglio 2024) Ha preso il via "il torneo dei tornei" a Viareggio: il Memorial “Matteo Valenti”. La 19ª edizione ha visto la cerimonia d’apertura (sempre partecipatissima e poi seguita dalle prime partite) ieri sera al Bagno Flora sul lungomolo nel beach stadium che porta il nome, come il torneo, di "colui da cui tutto è nato": il compianto e sempre ricordato Matteo Valenti, morto ustionato in un incidente sul lavoro nel 2004. Matteo era un grandissimo giocatore sulla sabbia dove lo chiamavano ’Il Cobra’ con le sue acrobazie. Il movimento del beach soccer viareggino nasce da una tragedia e anno dopo anno cresce sempre di più, tenendo vivo il ricordo di un ragazzo che era amato da tutti. Da ieri fino al prossimo martedì 9 luglio (giorno delle finali e delle premiazioni) si gioca, con sempre ingresso libero sugli spalti: 28 squadre, 4 categorie, oltre 500 tra giocatori e staff.