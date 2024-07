Sebastian De La Fuente confermato allenatore della Fiorentina Women’s

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024) FIRENZE – Non poteva che essere così. Dopo una stagione di successi, conclusa al terzo posto dei playoff e con la qualificazione alla Champions League, è stata confermata la guida tecnicaformazione femminile dell’Acf, la. Anche per il prossimo anno l’saràDe Lain blocco insieme al suo staff. Sarà lui a giocarsi sia le sfide di campionato, dove la squadra da battere sarà ancora la Roma, dominatricestagione e quelle contro le migliori formazioni europee. Sistemata la questione panchina ora le viola potranno concentrarsi nel rafforzamentorosa per il 2024-2025. .