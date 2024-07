Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Colpo di scena a Kiev: il premier ungherese Viktor, considerato da molti "l'infiltrato" di Vladimirnel cuore dell'pa, èto nella capitale dell'per parlare con il presidente Volodymyr Zelensky delle trattative dicon Mosca. E' quanto riferiscono fonti dei quotidiani britannici The Guardian e Financial Times, secondo cui la visita è ancora più inattesa viste appunto le posizioni diche, negli ultimi anni, è stato uno dei più fermi oppositori delle politiche comunitarie di sostegno all'nel contesto dell'invasione russa. Tuttavia,negli ultimi mesi ha favorito - sebbene non approvando - sia l'apertura dei negoziati di adesione dell', sia un nuovo pacchetto di assistenza macroeconomica dedicato a Kiev.