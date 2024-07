Nordio | Invasi dai detenuti minori stranieri Il magistrato Sangermano in Parlamento spiega | Sono aumentati dopo il dl Caivano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Secondo Carloi nostri istituti penalili stanno subendo “un’one” (il virgolettato è del ministro) di ragazzini, “che vengono soprattutto da altri Paesi”. Parole pronunciate dal guardasigilli lunedì 1 luglio, durante un evento organizzato a Palazzo Lombardia, a Milano. “Noi abbiamo già da sempre il problema del sovraffollamento delle carceri, una situazione che si è sedimentata negli anni ed è difficile risolvere in pochissimo tempo anche se abbiamo una strategia”, ha sostenuto, prima di lamentarsi. “Questa situazione delle carceri per persone maggiorenni è addirittura esasperata per quanto riguarda i minorenni. C’è stato un aumento esponenziale di ospitie questo ci ha colti impreparati, se non proprio sorpresi.