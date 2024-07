Maradona il Fisco gli chiedeva 40 milioni Ora si scopre l’incredibile verità Ecco a quanto ammontava il suo debito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024)non c’è più, ma quella arrivata in questi giorni è una notizia che in un certo senso somiglia a una vittoria. L’ultima vittoria di un campione formidabile e tormentato, purtroppo arrivata postuma. E non è una vittoria calcistica o uno dei trionfi con il pallone a cui il fuoriclasse argentino ci aveva abituati. Ma una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria. Che fa chiarezza su un clamoroso caso legato alrisalente agli anni 1987, 1988 e 1990, periodo durante il quale aera stato presentato un adcon pignoramento dei beni per l’enorme cifra di 40. Un episodio che aveva pesato per anni sulla vita del campione, e che ha registrato un finale a dir poco incredibile. Perché a fronte della richiesta monstre da parte dell’Agenzia delle Entrate, il Tribunale ha certificato che in realtà l’AdE ed Equitalia avrebbero potuto procedere a carico dell’indimenticato numero 10 argentino per la cifra di 1,03 Euro per il periodo di imposta 1987, per 950,28 Euro nel1988 e di 0,51 centesimi per il 1990.