Maradona e la vittoria sul fisco

(Di martedì 2 luglio 2024) Diego Armando, post mortem, vince finalmente la sua battaglia contro ilitaliano. È stata infatti depositata il 24 giugno la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sezione 18, presidente Mario Verrusio) che stabilisce la ridottissima entità di quanto dovuto da, alla luce di ciò che aveva stabilito nello scorso gennaio la seconda sezione tributaria della Cassazione, mettendo la parola fine alla vicenda cominciata con gli accertamenti agli inizi degli anni ‘90, quando Diego, nel frattempo squalificato per cocaina nella primavera del 1991, era già tornato in Argentina., il punto 13 della sentenza Così recita il punto 13 della sentenza: “In definitiva, l’appello incidentale diva parzialmente accolto, stabilendo che per i titoli di imposta Irpef di cui agli accertamenti per i periodi di imposta 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990, sottesi all’avviso di mora impugnato e al pignoramento impugnato, l’imposta complessiva residuata a seguito degli effetti della definizione della lite da parte del Ssc Napoli ex art.