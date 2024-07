L’insostenibile costo della polizia locale di Mondragone

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 2 luglio 2024). Nel denunciare pubblicamente l’abnorme ricorso alle multe per infrazioni del Codicestrada, che ha incredibilmente portato la città disul podio a livello nazionale, l’AssociazioneBene Comune chiedeva ai Consiglieri comunali di presentare un’interrogazione/interpellanza per verificare l’omologabilità dei dispositivi utilizzati sul territorio comunale, stante l’importante sentenzaCassazione (N. 10505): https://www.casertanotizie.com/politica/2024/06/03/nessuno-in-italia-guadagna-dalle-multe-piu-di--ma-e-normale/. Ebbene, i Consiglieri Cennami, Marquez e Martucci hanno presentato un’interpellanza al Sindaco per chiedere se fosse a conoscenza che i dispositivi utilizzati per elevare le multe non sono omologati e quali provvedimenti siano stati attivati per evitare che i cittadini continuino a pagare multe illegittime, nonché quali iniziative si intendano attivare nei confronti di chi tali dispositivi li ha acquistati ed installati.