Le priorità di ricerca per il prossimo governo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 2 luglio 2024) Una visione della situazione attuale Un articolo recente su Natura mette in luce come il Regno Unito stia perdendo terreno nel campo dell’ambiente dopo le elezioni del 2019. Le elezioni imminenti pongono l’attenzione sulle questioni scientifiche e universitarie. Il contesto politico Le prossime elezioni vedono sfidarsi Rishi Sunak del Partito Conservatore e Keir Starmer del Partito Laburista. Lecome lasanitaria e ambientale emergono chiaramente come cruciali per il pubblico e itori. Riconnettersi con il mondo Il Regno Unito deve ristabilire legami internazionali compromessi dalla Brexit, consentendo una maggiore collaborazione scientifica e affrontando la ritardata implementazione degli L'articolo Lediper ilproviene da News Nosh.