Le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 3 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma Nubi sparse e schiarite al mattino ma con tempo asciutto. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di isolati acquazzoni o temporali, specie sui settori interni. Generale esaurimento dei fenomeni dalla serata. Temperature comprese tra +19°C e +30°C. Lazio Nubi sparse e schiarite al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto. Instabilità in aumento nel pomeriggio specie sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali localmente anche intensi. Generale esaurimento dei fenomeni dalla serata. NAZIONALE AL NORD Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, fenomeni più sporadici al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora instabilità con temporali soprattutto in Appennino e lungo l’arco alpino, con locali sconfinamenti.