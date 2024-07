La Talpa torna con Ilary Blasi | nel cast anche due ex di Amici

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 luglio 2024) Lasta perre finalmente in televisione. Dopo anni di annunci e slittamenti, la quarta edizione dell’iconico reality show Mediaset dovrebbe andare in onda nella stagione televisiva 2024/2025. Molto probabilmente in primavera, dove dovrebbe sostituire L’Isola dei Famosi, che quest’anno ha registrato ascolti flop con Vladimir Luxuria e pertanto difficilmente sarà riconfermato in palinsesto. Alla guida della nuova edizione del programma dovrebbe esserci, pronta a raccogliere il testimone di Amanda Lear e Paola Perego.nuova conduttrice de La: ultime novità e concorrenti Stando a quanto riporta TvBlog, sarebbero già iniziati i provini per la nuova edizione de La. Pare che la produzione abbia provinato due ex protagonisti didi Maria De Filippi: Andreas Muller e Veronica Peparini, il ballerino e la coreografa, l’allievo e l’insegnante, che oggi formano una coppia solida e affiatata e che di recente ha allargato la famiglia con le figlie Ginevra e Penelope.