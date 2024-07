In Italia crescono i super ricchi nel 2023 +84% col regime fiscale soft

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 luglio 2024) Nelil numero deiinè balzato in avanti, registrando risultati record che scalzano addirittura gli Stati Uniti. È il dato che emerge nell’ultimo World Wealth Report 2024, redatto ogni anno dalla società di consulenza Capgemini che mette a confronto la crescita dei patrimoni personali nei vari Paesi del mondo stilando una classifica su quelli col più alto numero di facoltosi. E l’, in quello che è stato l’ultimo report redatto sui patrimoni registrati nel, è il migliore in Europa con un salto dell’8,4% che la mette dietro solo al nuovo grande colosso in ascesa nei mercati mondiali, l’India. L’è un Paese perNell’analisi della società di consulenza francese Capgemini emerge infatti un dato interessante, con il World Wealth Report 2024 che incorona l’come il Paese europeo le cui ricchezze sono cresciute di più nel