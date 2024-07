Il tifoso viola morto in un incidente stradale Primo memorial Marco Pezzati | Merenda per sempre con noi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Si è svolto a Signa, allo stadio Del Bisenzio, ildedicato al(soprannominato "") deceduto il 22 febbraio in unavvenuto in provincia di Catanzaro. Alla presenza della famiglia, è andata in scena un’amichevole tra i tifosi della Curva Fiesole che concondividevano una solida amicizia e alcuni tra gli ex compagni di squadra di "" che nel corso della sua esistenza è stato anche giocatore di calcio, arrivando a vestire in più avventure in Serie D le maglie di Scandicci, Sangiovannese, Verbania (club dove ha militato assieme a Federico Gatti, attuale difensore della Juventus), Ponsacco e San Luca. Nel corso dell’evento è stata organizzata una raccolta fondi il cui ricavato è stato interamente devoluto alla famiglia