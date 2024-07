I giovanissimi soldatini di Wimbledon | la vita dei raccattapalle che guadagnano una miseria dopo un addestramento massacrante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Infinite ore in piedi, concentrazione massima e una tollerabilità dell’errore pari a zero. Fortunati sì, sfruttati pure. Come se fossero dei. Ma quanto? 200 sterline a testa per ogni ball boys o girls, non al giorno. In totale. Praticamente, poco più di 230 euro. E voi fareste tutto questo per così poco? Soprattutto considerando i sacrifici e le selezioni programmate nei mesi precedenti all’evento. Due intense settimane retribuite con cifre che rasentano il ridicolo, soprattutto per la pressione a cui questi giovani ragazzi sono sottoposti. Svenimenti e vertigini: il precedente che ha cambiato tutto Un servizio rapido, di qualità e impeccabile. Questo è quanto viene espressamente richiesto aidi