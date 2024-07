Estate da test di lusso Il Milan aspetta Ancelotti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Manca meno di una settimana all’inizio del raduno del, fissato aello lunedì 8 luglio. Sarà il primo giorno del nuovo tecnico Paulo Fonseca che non avrà a disposizione i giocatori impegnati agli Europei e in Coppa America: Theo Hernandez e Maignan (Francia), Pulisic e Musah (Stati Uniti), Reijnders (Olanda), Leao (Portogallo), Jovic (Serbia), Okafor (Svizzera). La rosa lavorerà spalla a spalla conFuturo, la squadra Under 23 guidata da Daniele Bonera che parteciperà per la prima volta al campionato di Serie C, nel girone B, al via domenica 25 agosto, mentre i primi turni della Coppa Italia di categoria saranno domenica 11 e 18 agosto. Per quanto riguarda la prima squadra, ufficiali anche le prime amichevoli, a partire dall’esordio previsto per sabato 20 luglio alle 17.