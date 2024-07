Ecco Imbrò per due anni con la Vuelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) "Sono molto contento di vestire la maglia dellaper le prossime due stagioni, Pesaro è una piazza con una grande passione per la pallacanestro. Finora ci ho giocato da avversario e ricordo molto bene il grande calore dei tifosi, che in migliaia sono presenti alla Vitrifrigo Arena. Senza dubbio è stata molto importante anche la presenza di coach Pino Sacripanti che mi ha voluto a tutti i costi: cercherò di aiutare Pesaro a tornare dove merita di stare". Con queste parole Matteo, anima siciliana (è nativo di Agrigento), saluta il suo approdo in riva all’Adriatico. Lo davano a Rimini, si è fermato invece 35 km più a sud. Esperto - ha compiuto trent’lo scorso febbraio - ed affidabile in cabina di regia, si è sempre distinto per la sua personalità e determinazione.