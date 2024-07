Chi è Willwoosh e perché si chiama così

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 luglio 2024) Diventato famoso grazie ai divertentissimi video pubblicati su Youtube negli anni 2000,è ben presto diventato uno dei creator più famosi e seguiti d’Italia. Tra sketch ironici, spettacoli teatrali e ruoli da attore all’interno di commedie, la sua carriera si è evoluta negli anni rendendolo uno dei volti più noti e amati del momento. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Chi èSui social e nel cuore dei più si, ma in molti lo conoscono anche come Guglielmo Scilla. Nato a Roma il 26 novembre 1987,è un attore, scrittore, conduttore radiofonico e creator. Guglielmo ha tre fratelli: Gabriele, Gianluigi e Enrico Scilla con cui collabora spesso, insieme anche ai cuginiGianmarco Esposito e Lavinia Scannerini.