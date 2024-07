Caso Paciolla il 4 luglio iniziativa della Cgil di Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 15prossimo saranno trascorsi quattro anni dalla morte di Mario, il cooperante napoletano delle Nazioni Unite trovato morto nella sua casa a San Vicente del Caguán, in Colombia, dove si trovava da circa due anni come osservatore per la verifica del corretto svolgimento degli accordi di pace tra il Governo e le Forze Armate RivoluzionarieColombia (FARC). Lo scorso 14 giugno i pmProcura di Roma hanno chiesto, per la seconda volta, l’archiviazione delcome suicidio. Lapromuove un’pubblica dal titolo “Mario non si archivia” in programma giovedì 4alle 16:00, nella sala “Gianfranco Federico”sedee Campania (via Toledo, 353) a: un momento di dibattito non solo sulla vicenda giudiziaria ma anche sull’impegno, politico e sociale di Mario, al termine del quale verrà esposto, lungo la facciatasede di via Toledo, lo striscione “Verità e giustizia per Mario”.